Cura Italia, Zucconi: Idiosincrasia Governo nei confronti del turismo

“C’è una grave idiosincrasia di questo governo nei confronti delle aziende del turismo. Una patologia grave che andrebbe curata immediatamente per non aggravare la crisi nella quale versa l’intero settore”.

Così Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula sul decreto Cura Italia.

“Il ministro Franceschini – ha aggiunto Zucconi – è un ministro latitante e quando finalmente si appalesa lo fa per dire no allo stato di crisi. Ed è anche sulle piccole cose che questo esecutivo continua a sbagliare. Penso alla categoria dei ristoratori per la quale ancora non è stata autorizzato l’asporto. Lo possono fare tutta una serie di categorie tranne i ristoranti”.

“Ed è folle – ha concluso il deputato di Fratelli d’Italia – che il governo stia ragionando su una sanatoria per centinaia di migliaia di clandestini da destinare all’agricoltura quando già sappiamo che questa epidemia porterà una crescita della disoccupazione. La sinistra la smetta di sfruttare la crisi sanitaria per cercare di regolarizzare gli immigrati. La carenza della manodopera in agricoltura si risolve con la reintroduzione dei voucher e facendo lavorare i percettori del reddito di cittadinanza”.

