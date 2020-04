Giustizia, Cirielli: Le scarcerazioni? E’ grave che Bonafede scarichi la colpa sui giudici

“Sostenere che i giudici scarcerino i detenuti in piena autonomia omettendo di precisare che ciò avviene nel rispetto delle leggi approvate dal parlamento e che ogni maggioranza politica (dunque anche quella attuale) potrebbe cambiare in qualsiasi momento, è gravissimo dal punto di vista delle responsabilità istituzionali”. Lo dichiara il Questore e membro della commissione giustizia della Camera Edmondo Cirielli (FdI) in risposta alle dichiarazioni del ministro della giustizia Alfonso Bonafede. “Altro che notizie false. Se in passato qualunque altro ministro della giustizia avesse scaricato in modo così vergognoso le responsabilità sulle scelte dei giudici, i quali non fanno altro che far rispettare le leggi, sarebbe stato duramente attaccato dall’Anm e il Csm avrebbe deliberato sicuramente un’azione a tutela dei magistrati. Oggi, invece, tutti tacciono” conclude Cirielli.

