La denuncia di Antonio Iannone: Città in balia degli immigrati (video)

Mentre gli italiani sono chiusi in casa a fare il loro dovere sociale per evitare la diffusione del Coronavirus, gli immigrati non sono sottoposti a nessuna misura di sicurezza. Non usano mascherine, non usano guanti, intenti nelle loro attività illecite a danno di quegli italiani onesti che chiedono che Stato sia ferreo con chi non fa il proprio dovere. Da tempo come Fratelli d’Italia con il nostro leader Giorgia Meloni denunciamo al governo che ci sono aree del governo totalmente in balia di queste persone. Non è più possibile tollerare questa impunità. Il governo intervenga, insieme alle autorità locali utilizzando l’esercito.

Lo dichiara il senatore Antonio Iannone