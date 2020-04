Coronavirus, FdI: Governo sancisce chiusura di molte scuole paritarie

“In Commissione Bilancio alla Camera il Governo ignora gli emendamenti presentati da Fratelli d’Italia al decreto ‘Cura Italia’ per salvare le scuole paritarie, sancendone per molte la chiusura a settembre. Hanno detto no alla detraibilità del 100% delle rette pagate dalle famiglie durate la chiusura, no all’istituzione di un fondo straordinario per aiutare e le scuole a coprire le spese vive e no al credito d’imposta al 60% sugli affitti. Continueremo insieme a Giorgia Meloni la nostra battaglia a difesa di un pilastro fondamentale del nostro sistema d’istruzione che contribuisce a difendere la libertà educativa sancita dalla Costituzione e ripresenteremo i nostri emendamenti alla prossima occasione utile.

Lo dichiarano Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti, deputati di Fratelli d’Italia.