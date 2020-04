Coronavirus, FdI: Prorogare congedo parentale

ODG a Cura Italia per servizi di baby-sitting e sorveglianza minori anni 12

“L’emergenza epidemiologica purtroppo non è finita, e con il ritorno al lavoro il 4 maggio, non possiamo permetterci ulteriori ambiguità: l’Italia ha bisogno di risposte inequivocabili. La proroga del congedo parentale è una decisione improcrastinabile e deve essere prolungata fino all’apertura delle scuole, ovvero al prossimo anno scolastico, con una integrazione all’80% della retribuzione del lavoratore che resta a casa a curare i figli. Partendo dalla proposta di Giorgia Meloni, accreditare 1000 euro a chi ne ha bisogno, abbiamo presentato un Ordine del Giorno che prevede l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, anche per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, per quelli autonomi, nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS. Dimostriamo che “Cura Italia” non è un semplice slogan”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti.