Coronavirus, Mollicone: Subito mezzo miliardo per la cultura, PD apre a nostra proposta. Franceschini si faccia valere sul tavolo del Governo

“Apprezziamo certamente l’apertura di Gianni Cuperlo, presidente della Fondazione PD e membro della direzione nazionale, alla nostra proposta di stanziare, nel prossimo decreto, mezzo miliardo di euro per la cultura. Il tracollo economico previsto deve essere ammortizzato da misure straordinarie per imprese e lavoratori della cultura. Non possiamo permetterci una Nazione senza cinema e teatri, senza librerie, editori, promotori, distributori di libri, traduttori, parchi divertimento, senza spettacoli, senza concerti, senza produzioni cinematografiche, senza musei, senza gallerie d’arte. Il ministro Franceschini si faccia sentire sui tavoli di concertazione del governo per la costruzione del decreto Aprile e nella formulazione del DEF”.

È quanto ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura e responsabile Cultura del partito, Federico Mollicone, nel corso della trasmissione RAI “La bussola”.