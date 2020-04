Coronavirus, Zucconi: Su turismo Franceschini inadeguato e componenti Governo in stato confusionale

Sottos. Bonaccorsi rilancia proposta FDI dopo averla bocciata

“Alla pletora di task force messe in campo, il Governo dovrebbe aggiungerne un’altra che monitorasse eventuali disturbi della personalità di qualche suo componente. Questa sindrome del ‘’copia-incolla’ delle proposte di Fratelli d’Italia che contraddistingue le iniziative, assolutamente tardive, di ministri e sottosegretari del Governo Conte, non è da sottovalutare. Mentre l’inadeguato Ministro Franceschini si affretta a sabotare la nostra proposta in merito ad un indispensabile dichiarazione dello Stato di Crisi per il settore del Turismo, il Sottosegretario Bonaccorsi rilancia con entusiasmo la proposta del Bonus Vacanze copiando e incollando la nostra proposta presentata sia al Senato che alla Camera e bocciata proprio dalla sua maggioranza. Siamo felici di questo seppur tardivo ravvedimento, ma siamo altresì preoccupati non solo per lo stato confusionale in cui versa il governo ma soprattutto per il settore turistico, uno dei più colpiti da questa crisi, e che non ha nel governo Pd-M5S un valido aiuto”.

Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia.