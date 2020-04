Cura Italia, Delmastro: Facilitare rientro in patria catene manifatturiere essenziali

“Il Governo nel decreto Cura Italia prevede misure corrette, ma timide, per promuovere il Made in Italy nel mondo. Nessun provvedimento invece per facilitare il rientro in Patria delle catene industriali e delle attività manifatturiere. Il mondo intero, dopo la pandemia, ha compreso l’importanza di riallocare in Patria intere filiere manifatturiere e industriali. Il Giappone ha appena stanziato 2 miliardi per favorire l’autosufficienza industriale. Il Governo giallorosso sembra non essere sfiorato nemmeno dalla idea perché manca clamorosamente una visione industriale dell’Italia. Oggi Fratelli D’Italia ha depositato in commissione Esteri una risoluzione per chiedere provvedimenti per facilitare il rientro in Patria delle catene manifatturiere essenziali. Ancora una volta sollecitiamo il Governo della decrescita felice a comprendere le nuove sfide industriali che il mondo post coronavirus imporrà. Non possiamo arrenderci al declino. Ripensiamo il futuro industriale della nostra Nazione”.

Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Esteri, Andrea Delmastro Delle Vedove.