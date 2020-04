Sicurezza. Urso: Pisano e Speranza chiariscano su App ‘Immuni’. Di Maio spieghi atteggiamento vassallo  governo davanti a Cina

“Il Copasir ha accolto la nostra richiesta di audire i ministri Pisano e Speranza titolari dei ministeri competenti in merito alla App ‘Immuni’. Oggi è più che mai necessario garantire la sicurezza nazionale tanto più per quanto riguarda la protezione dei dati. Ci siamo ritrovati come sempre pienamente d’accordo sul calendario dei lavori anche per quanto riguarda le audizioni di banche e assicurazioni, perché siamo pienamente consapevoli di come occorra operare in un clima di collaborazione nazionale e istituzionale per tutelare il Sistema Italia in questa fase di emergenza sanitaria economica e sociale. Banche e assicurazioni rappresentano i polmoni finanziari e creditizi del Paese assolutamente necessari per la stabilità finanziaria dello Stato e per il credito alle imprese e alle famiglie. Credo, peraltro, che sia necessario chiarire anche alcuni atteggiamenti di politica estera che hanno suscitato perplessità, tanto più nei rapporti con la Cina. Il ministro Di Maio dovrà spiegare al Copasir per quali ragioni l’Italia sul Coronavirus sia apparsa addirittura come un vassallo di Pechino, mentre gli altri Paesi europei e occidentali, dalla Francia alla Germania agli Stati Uniti ed oggi persino l’India hanno sollecitato spiegazioni sulla reale origine del virus, sui gravi ritardi nell’allarmare la comunità internazionale e ipotizzano persino una class action nei confronti di Pechino. L’Italia ha ceduto al soft power cinese?”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso, vicepresidente del Copasir.

Condividi