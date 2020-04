Comuni, Marco Silvestroni: C’era un’opportunità per il Governo e per i parlamentari della maggioranza di dire grazie ai Sindaci dei piccoli Comuni, l’hanno sprecata. (video)

Un ordine del giorno presentato come riconoscimento a tutti quei Sindaci di comuni piccoli, di comuni che sono all’interno delle comunità montane, che a causa di questa pandemia, non possono certamente portare avanti il loro programma elettorale ma si sono sostituiti in questo momento, tra l’altro mancante di linee guida da parte del Governo stesso, a fare tutto ciò che potevano fare e, cioè, portare le medicine e spesa nelle case, sostituirsi ai funzionari dell’anagrafe, sostituirsi a chi svolge i servizi cimiteriali, sostituirsi anche alla Protezione Civile, perché questi piccoli comuni hanno problemi sempre e comunque di organico e figuriamoci in un momento di pandemia.

c’era un’opportunità per il Governo e per i parlamentari della maggioranza: dargli un riconoscimento, perché anche loro sono degli eroi. Poteva dare questo riconoscimento simbolico, e la proposta era semplicemente quella di dare il quarto mandato a questi sindaci. Poi i cittadini, i loro cittadini avrebbero deciso se meritavano di fare il quarto mandato o no. Trovo ingiusto non aver accolto e poi bocciato dal PD e 5 stelle, questo ordine del giorno, che sicuramente è un ordine del giorno di sensibilità. Dimostrate, almeno una volta, di essere vicini a chi ha dato il massimo in questo momento difficile per aiutare il popolo Italiano. Se lo ricorderanno i cittadini, perchè a volte si vota anche in Italia.