Coronavirus, Caiata: M5S oggi ha votato contro il bene dell’Italia

“Sono profondamente sconcertato dal voto del M5S all’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia oggi alla Camera con il quale si chiedeva al Governo di non utilizzare lo strumento del MES. Sarebbe stato un atto di coraggio quanto di trasparenza e correttezza verso il popolo italiano che ci ha votato”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Caiata. “Quel movimento che era nato per ‘cambiare la storia’ soccombe oggi alla logica delle poltrone venendo meno a un appuntamento storico per il bene della nostra Nazione. Di fatto confermano con il voto di oggi, se mai ce ne fosse stato bisogno, che l’unica cosa che sono riusciti a cambiare sono le loro idee e i loro principi, soccombendo alla mentalità e al volere tipici del PD divenendo a tutti gli effetti una loro appendice. Il Movimento 5 Stelle oggi non ha votato contro FdI, ha votato contro il bene dell’Italia”.

