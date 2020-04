Coronavirus, Iannone: De Luca teme il voto, non c’è data buona per lui

“Il fatto che De Luca faccia calcoli sulla data delle elezioni indica tutta la sua insicurezza politica. Sa che un giudizio sereno sul suo operato porta i campani a licenziarlo: lavoro, sanità, rifiuti, trasporti, mancata spesa dei fondi europei lo condannano senza appello.

Siamo ancora in un momento difficile dal punto di vista sanitario, sappiamo già che all’emergenza sanitaria seguirà una economica e sociale ma De Luca pensa solo a quando a lui convenga di votare. Pensi a lavorare per gli interessi dei campani in questi giorni difficili e non per le sue comodità elettorali.”

Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.