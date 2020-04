Coronavirus, Meloni: Mafiosi a casa e italiani reclusi, Conte e Bonafede non muovono un dito

«Le follie ai tempi del coronavirus: I mafiosi a casa e gli italiani reclusi. Dopo la scarcerazione del boss Francesco Bonura oggi si spalancano le porte della galera per Pasquale Zagaria, legato al clan dei Casalesi e fratello di Michele. Fratelli d’Italia denuncia da giorni questa vergogna ma Conte e Bonafede non muovono un dito. Il Governo ritiri immediatamente le circolari del Dap che consentono questa oscenità e ripensi la normativa carceraria per mettere fine a questo scempio. La pazienza è finita».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.