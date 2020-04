Covid-19, Cirielli a Fico: Camera dona PC a studenti di Roma per compensare inadempienze del Comune

“Mi fa piacere che il presidente Fico sia contento della decisione presa dal Collegio dei Questori di donare i computer, che fino a poco tempo fa erano presenti nella Galleria dei Presidenti di Palazzo Montecitorio, agli studenti della capitale che non hanno la possibilità di seguire le lezioni a distanza”. Lo dichiara il Questore della Camera Edmondo Cirielli (FdI): “Tale richiesta però è stata assunta non su richiesta del sindaco di Roma Virginia Raggi – perché in tal caso sarebbe stata assai irrituale e personalmente non l’avrei valutata con favore – ma dagli uffici comunali. Noi questori, quindi, l’abbiamo valutata positivamente perché i pc, pur essendo in ottime condizioni, erano obsoleti e quindi andavano sostituiti. Il nostro obiettivo era quello di aiutare gli studenti in difficoltà visto che il Comune di Roma non è stato in grado di farlo. E anche perché era conveniente sul piano logistico e normativo donarli al Comune dov’è allocata la Camera” conclude Cirielli.

