Cura Italia, Delmastro: Grillini addomesticati da Renzi

“M5S, scendiletto della Troika, ormai ritiene che “il Mes possa essere uno strumento utile” secondo le parole di Rosato di Italia Viva. Nel giorno in cui Fratelli d’Italia smaschera la vera natura dei 5Stelle che è prono ai diktat europei, scopriamo anche che è ormai sotto tutela di Renzi e Italia Viva. Accucciati alla Troika perché addomesticati da Italia Viva: una ingloriosa fine! Spero che gli elettori in buona fede del M5S chiedano il conto di questa vergognosa mutazione che segna la fine del Movimento per come sino ad oggi lo avevamo conosciuto e si era rappresentato”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Esteri.