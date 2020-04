“Basta un ordine del giorno per far gettare la mascherina al Movimento Cinque Stelle. Il voto contro il provvedimento Meloni e’ uno schiaffo agli italiani, un’apertura incondizionata al Mes, la cavalcata sul cavallo di Troika. Sono passati da proclamarsi cittadini a essere sudditi, teste chine avanti ai diktat di Bruxelles. Non ci sono fake news che possono ormai circolare. Al primo voto sul tema e’ arrivata finalmente la verità”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli.