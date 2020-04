Cura Italia, Osnato: Sì al MES? Esiste un principio o un valore che M5s non abbia ancora smentito?

“Esiste un’idea, un principio, un valore, un programma o anche semplicemente uno slogan – di quelli propugnati ai tempi del VaffaDay – che il Movimento 5 Stelle non abbia ancora smentito? Oggi scopriamo che sui social, tanto amati, si sperticano a rivendicare una presunta vittoria in Europa e un rifiuto all’attivazione sul Mes che invece è assolutamente presente negli accordi dell’Euroguppo, peraltro con tutti quegli appesantimenti e incertezze verso l’Italia. Oggi persino il capo politico Crimi si dichiara aperto a valutare una possibile applicazione di quel trattato salva-stati che abbiamo già visto operare, con tutte le negatività del caso, in Grecia! Semmai qualcuno si fosse illuso sulla buonafede dei grillini, oggi ha la conferma che l’unico vero motivo della loro esistenza consiste nella permanenza sulle oramai irrinunciabili, per loro, poltrone di governo e delle aziende di stato”.

Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia.