Mes. Ciriani: Voto contro odg FdI ennesima promessa tradita del M5S

“Il voto di oggi alla Camera contro l’ordine del giorno presentato da Giorgia Meloni in cui si chiedeva di non ricorrere all’utilizzo del Mes, è l’ennesima promessa tradita dal M5S. Di fatto oggi è chiaro a tutti gli italiani che sia il Pd e sia il M5S vogliono attivare il Fondo Salva Stati, diversamente da quanto questi ultimi hanno ripetuto per mesi. Come peraltro conferma il fallimento politico del governo Conte al Consiglio europeo. E tutto questo è avvenuto fino ad oggi silenziando il Parlamento e senza che Camera e Senato abbiano potuto dare un mandato al governo per il Consiglio europeo. Soltanto grazie a Fratelli d’Italia adesso finalmente questo Parlamento votando ha potuto assumersi dinanzi a tutti gli italiani le proprie responsabilità. Ed è anche chiaro a tutti perché finora si sia evitato il confronto in Aula, per mascherare il tradimento del M5S. Ma la maschera è caduta e i Cinquestelle sono nudi davanti a tutti gli italiani”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani.

Condividi