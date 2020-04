“È arrivata la verità. Dopo settimane in cui il presidente del consiglio Conte e il Movimento 5 Stelle assicurano ai cittadini che l’Italia non utilizzerà mai il Mes, oggi la maggioranza boccia un ordine del giorno di Fratelli d’Italia che prevede esattamente questo. Fratelli d’Italia continuerà la sua battaglia: non consentiremo a questi signori di farci fare la fine della Grecia”.

È quando dice in un video il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.