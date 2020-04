Mes. Ruspandini: M5S è diventato appendice del Pd al soldo speculazione internazionale

“Ormai il M5S è diventato un’appendice del Pd. Al soldo della speculazione internazionale, dell’Alta Finanza e degli eurocrati. Senza fiatare hanno accettato il Mes di fatto ipotecando il futuro degli italiani e creando le condizioni per l’arrivo della trojka in Italia. Hanno tradito il mandato dei loro elettori che li avevano votati per liquidare il Mes e adesso se lo ritrovano in casa. E con il favore della canea dei media il Pd e il M5S, ormai la stessa cosa, cercano di far passare questo tradimento come un successo, parlando di un fondo Recovery di cui non si sa come sarà finanziato e quando. Fratelli d’Italia si batterà in ogni sede per difendere la sovranità dell’Italia e degli italiani”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Massimo Ruspandini.

Condividi