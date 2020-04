UE, Fidanza-Fitto: Da maggioranza trionfalismo penoso

“Da ore dalla maggioranza si levano odi sguaiate all’indirizzo del novello statista Giuseppe Conte, capace a loro dire di conseguire ‘risultati straordinari’ in sede europea. Un trionfalismo penoso e falso, volto a nascondere il bottino magro portato a casa in questi mesi – perché ormai parliamo di mesi – di trattative.

Il Consiglio Europeo di ieri non ha fatto altro che dare il via libera ai tre punti già concordati nell’Eurogruppo. Tra questi innegabilmente c’è il MES con tutte le sue ombre e le sue condizionalitá, approvato senza colpo ferire da quello stesso premier che lo aveva più volte contestato”. É quanto dichiarano in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia il parlamento europeo Carlo Fidanza e il co-presidente del gruppo ECR Raffaele Fitto. “Quanto al ‘recovery fund’ le dichiarazioni di facciata servono soltanto a coprire l’ennesimo rinvio e un disaccordo di fondo. Al momento la cosa più probabile ė che venga chiesto agli Stati di versare subito ulteriori contributi al bilancio (da sommare ai 3 miliardi che l’Italia dovrebbe già versare al fondo SURE), in attesa di capire cosa ne sarà delle risorse generate e se ci faranno la grazia di ridarcene indietro una certa quantità a fondo perduto, o se pretenderanno da noi di contrarre nuovi e ulteriori prestiti in cambio di riforme lacrime e sangue. Il tutto con tempistiche lunghissime, assolutamente incompatibili con l’urgenza di liquidità che abbiamo oggi. Non ci sorprendiamo del Pd ma è ridicolo vedere il M5S affannarsi nel vendere agli italiani questo risultato oggettivamente disastroso come un grande trionfo”.

