Mes, Bignami: Dopo voto ieri in aula oggi intervista Di Maio

Ennesimo voltafaccia ai danni di elettori M5S

“A passi neppure troppo piccoli il Movimento 5 Stelle ha completato la sua giravolta anche sul MES. Dopo il voto di ieri alla Camera con cui i grillini hanno respinto la proposta di FdI di non ricorrere mai al MES, oggi il Ministro di Maio rilascia a La Stampa dichiarazioni, poi prontamente smentite per meri tatticismi interni, di apertura e sostegno al MES. L’ennesimo voltafaccia consumato ai danni di tutti quegli italiani che in buona fede votarono i pentastellati in ragione di un programma elettorale, oggi divenuto definitivamente carta straccia, con cui avevano espressamente affermato la propria contrarietà al Meccanismo”.

Lo dichiara Galeazzo Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.