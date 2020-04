Coronavirus, Meloni: Commercio ambulante e su aree pubbliche dimenticato, servono regole certe e chiare per riaprire in sicurezza

«Tra i tanti settori economici dimenticati in questa emergenza c’è quello del commercio ambulante e su aree pubbliche. Una categoria fatta in gran parte da lavoratori autonomi e da piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, che ora sono sull’orlo del fallimento perché vivono nel paradosso di essere chiuse ma di dover continuare a pagare tasse e tributi, dall’occupazione di suolo pubblico ai rifiuti. Servono subito regole certe e chiare, su tutto il territorio nazionale, per permettere a tutti gli operatori di questa realtà di riaprire in sicurezza e tornare a essere punto di riferimento per i cittadini».