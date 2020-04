Coronavirus, Berlato: il Governo sta uccidendo l’economia italiana

“Abbiamo rispettato diligentemente le regole imposte da questo Governo fantoccio durante questi lunghi mesi a causa dell’emergenza sanitaria, subendo le fastidiose privazioni della libertà individuale, nella speranza che questo potesse servire a far ripartire più presto l’Italia. Abbiamo assistito alla vergogna di una politica incapace che nel momento dell’emergenza sanitaria, ha mandato allo sbaraglio i medici, gli infermieri, i farmacisti, i volontari, le forze di Polizia, senza che il Governo fornisse loro i dispositivi di protezione individuale indispensabili per garantire la loro salute e quella dei tanti ricoverati negli ospedali e nelle case di riposo”. Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Sergio Berlato. “Contrariamente alle nostre più che legittime aspettative, il Governo degli incapaci ha deciso di prorogare i divieti di spostamento dei cittadini anche dopo il 4 maggio, anche se fatto nel rispetto delle prescrizioni di natura igienico sanitaria e nel rispetto del distanziamento sociale, e ha decretato il divieto della celebrazione dei riti religiosi. Anche dopo il 4 maggio il Governo dei ciarlatani impedisce la ripartenza della maggior parte delle imprese italiane, mortificando ancora una volta il settore turistico che è tra i settori trainanti della nostra economia. Questo Governo di leoni da tastiera e di attivisti dei social network fa finta di non capire che molti commercianti, artigiani, piccoli e medi imprenditori, industriali, non riusciranno a resistere fino a giugno senza lavorare e molti di loro non riapriranno più le loro attività, stroncate più dalla incapacità della cattiva politica che dal coronavirus, mettendo così in pericolo il futuro dell’economia di un’intera Nazione”.

