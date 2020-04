Coronavirus, Fidanza: Passerella di Conte in Lombardia è presa in giro

“La passerella di Conte in Lombardia questa sera pare più una presa in giro nei confronti dei milanesi, bergamaschi e bresciani che un reale interessamento alle problematiche del territorio”. Così il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza in merito alla presenza annunciata dal Premier per le prossime ore in Lombardia.

“Se realmente fosse interessato a capire cosa è successo sul nostro territorio non avrebbe deciso all’ultimo istante di recarsi nelle Prefetture ad orari impossibili, ma avrebbe incontrato le realtà territoriali, come gli ospedali, che in questi mesi hanno combattuto da soli il Coronavirus senza alcun appoggio e aiuto da parte del Governo”.

Condividi