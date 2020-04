Fase 2, De Carlo: Conte non annuncia ripartenza ma morte di aziende (video)

“Quello di ieri sera del premier Conte non è stato l’annuncio di una ripartenza ma della morte di migliaia di aziende sui nostri territori per mano di un governo che insiste a ragionare in base ai codici Ateco invece di far lavorare chi è in grado di garantire la sicurezza di lavoratori e clienti”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore veneto di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo.

“Basta con il ragionare per categorie economiche – aggiunge il deputato di FDI. Ci sono realtà che già oggi potrebbero lavorare garantendo l’assoluta sicurezza sia per i propri dipendenti che per la clientela, ma la testardaggine dell’esecutivo nel voler garantire le riaperture solo in base ai codici Ateco le condanna a morte certa. In alternativa, dinnanzi ad una chiusura prolungata il governo dovrebbe corrispondere un forte sostegno economico da parte dello Stato come e’ avvenuto in altri Paesi europei come la Germania”.

“Basta scelte scellerate che uccidono le imprese e l’economia italiana – conclude il deputato di Fratelli d’Italia: il governo cambi la sua disastrosa e pericolosa linea e permetta di lavorare a chi può ripartire tutelando la salute di tutti”.