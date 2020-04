Mafia, Varchi: Governo indecoroso scarica su Magistratura scarcerazioni boss

Evidenti inadempienze del Dap

“E’ indecoroso il tentativo del Governo di scaricare sulla magistratura di sorveglianza la responsabilità delle scarcerazioni dei boss quando sono ormai evidenti le gravi inadempienze del DAP che denuncio da mesi in Parlamento. Questa maggioranza abbia il coraggio di affrontare un dibattito parlamentare e dire chiaramente se difende il regime del carcere duro per i boss o, come chiedeva Cosa Nostra con il famoso papello, il 41bis per il Governo si può abolire. Noi difendiamo questo strumento che ha consentito di assestare duri colpi alla criminalità organizzata e pretendiamo immediati chiarimenti sulle azioni del DAP e la rimozione dei vertici”.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Giustizia.