Napoli, Cirielli: Cordoglio per agente ucciso, ergastolo per gli assassini

“Alla famiglia e al Corpo della Polizia di Stato esprimo il mio cordoglio per la morte in servizio dell’agente scelto Pasquale Apicella, che, questa mattina, è rimasto ucciso nel tentativo di bloccare gli autori di una rapina in banca a Napoli”. Così il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli (FdI): “La nostra Patria perde un altro giovane eroe in divisa che si è sacrificato per tutelare la sicurezza di tutti noi e che merita giustizia. Ai responsabili, che certamente saranno persone pluripregiudicate e che in nessun’altra nazione sarebbero ancora in libertà, si spera venga contestato l’omicidio volontario e, come previsto dalla legge, applicata la pena dell’ergastolo. Al secondo agente rimasto ferito l’augurio di una pronta guarigione” conclude Cirielli.

