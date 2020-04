L’emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova le imprese pontine che già pagano la carenza di collegamenti.

È fondamentale far ripartire gli investimenti per le infrastrutture.

Roma-Latina e Cisterna-Valmontone non possono più attendere!

E’ quanto dichiara su facebook il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini.

