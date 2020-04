“Dolore per l’agente della Polizia di Stato, Pasquale Apicella, ucciso a Napoli mentre cercava di fermare alcuni rapinatori dopo un colpo in banca. Siamo vicini alla famiglia e a tutte le Forze dell’Ordine, donne e uomini in divisa, che ogni giorno mettono a repentaglio la propria vita per rendere sicuro il nostro territorio”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.