Intervista a La Stampa, Meloni: I fatti smentiranno fantasioso titolo frutto di libera e forzata interpretazione (video)

“È un peccato che la mia intervista di oggi su La Stampa, ottimamente scritta da Ugo Magri, sia stata poi condita con un titolo nel quale mi si attribuiscono frasi mai pronunciate, frutto di una libera e forzata interpretazione del giornale. I fatti smentiranno il fantasioso titolo perché, come ho detto nell’intervista, come Fratelli d’Italia stiamo lavorando per dare voce ai cittadini che ci stanno contattando in queste ore. E seppur portare in piazza migliaia di persone non sarebbe sicuro e metterebbe in pericolo chi partecipa, intendiamo portate avanti iniziative simboliche e compatibili con le regole per dare voce al dissenso, sempre più diffuso, dei cittadini italiani”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.