PA, FdI: Stato fuorilegge, paghi subito aziende fornitrici italiane. E’ iniezione di liquidità

“Fratelli d’Italia chiede al Governo di provvedere immediatamente al pagamento dei debiti nei confronti delle imprese fornitrici della pubblica amministrazione.” Lo dichiarano i deputati di Fdi, Augusta Montaruli e Emanuele Prisco a seguito dell audizione del Ministro Dadone in commissione affari costituzionali.

“E’ un’iniezione di liquidità obbligata nei confronti delle imprese che non solo soffrono i ritardi, ma sono costretti a rimanere chiuse per l’emergenza o limitare la propria attività. Non si può imporre il congelamento delle attività e continuare a chiedere tasse quando ad essere fuorilegge è lo Stato. Il mondo produttivo e del lavoro attende circa 50 miliardi dalla PA, lo Stato paghi anziché chiedere agli imprenditori di andare in banca a continuare ad indebitarsi. Purtroppo il Governo è immobile e ancora non c’è un piano volto a garantire alle aziende le somme dovute”.