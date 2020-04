Alitalia, FdI: Chiediamo dimissioni del Commissario straordinario. Inadeguato lui e incapace M5s nello scegliere figure di rilievo

“Fratelli d’Italia chiede le immediate dimissioni del commissario straordinario Alitalia, Giuseppe Leogrande dopo la sua seconda imbarazzante audizione in commissione Trasporti alla Camera. Ancora una volta, non solo viene dimostrata la sua totale inadeguatezza all’importante incarico ricoperto ma anche l’incapacità del M5S al governo di indicare figure di rilievo che possano incidere positivamente per il futuro delle aziende italiane”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni e Mauro Rotelli, componenti della commissione Trasporti della Camera.