Coronavirus, Pellegrino: Serve più attenzione per malati da Amianto

“Oggi celebriamo una particolare Giornata mondiale per le Vittime dell’amianto. Tutte le persone che sono state esposte alla fibra killer e quelle che a causa di questo si sono gravemente ammalate hanno una percentuale superiore di rischio di infezione da coronavirus. Bisogna mantenere alta l’attenzione, perché sono soggetti con gravi problemi respiratori, carenze immunitarie ed età avanzata.

Nel ribadire ancora una volta che è indispensabile procedere in maniera più celere ed efficace all’attuazione del Piano Nazionale di bonifica del territorio sottolineiamo anche che questo Governo non si è preoccupato di adottare specifiche raccomandazioni sanitarie per chi ha patologie asbesto correlate.

Le associazioni di riferimento, infatti, evidenziano molti pericoli dovuti all’emergenza sanitaria, come quello di non poter ricevere servizi medici in maniera tempestiva, a causa del sovraccarico di malati nei reparti di terapia intensiva, e un possibile ritardo nella cura della immunoterapia, poiché gli effetti collaterali della stessa possono imitare la comparsa del coronavirus.

Per portare a tutte le vittime della fibra killer la nostra vicinanza e chiedere una attenzione specifica a questo tipo di ammalati a rischio oggi indosseremo un fazzoletto bianco, l’unico strumento che una volta questi lavoratori potevano indossare a propria protezione.”

Così in una nota Cinzia Pellegrino, Coordinatore Nazionale del dipartimento tutela Vittime di Fratelli d’Italia.