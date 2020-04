Fase 2, Delmastro: Pagliacciata Meloni? Sibilia pensi a mafiosi che Bonafede contribuisce a liberare

Da lui mirabile proposta matrimoni anche tra specie diverse

“Leggo le censure querule del Sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia sulla manifestazione di Fratelli d’Italia che invocava una fase 2 più coraggiosa, consentendo aperture in sicurezza alle categorie, senza lunari distinzioni fra codici Ateco. Gli italiani non sono codici Ateco, ma categorie, attività, lavoratori. Se non fosse per la statura culturale e personale di Sibilia, sarebbe preoccupante che un sottosegretario agli Interni intervenga per “censurare” una manifestazione svolta nel rispetto delle regole folli imposte dal Governo. Invece non vi è nulla di tragico, ma tutto di tragicomico dal momento che il Sibilia che oggi invoca la scienza per chiudere per decreto l’economia italiana è lo stesso Sibilia che assurgeva agli onori della cronaca per la mirabile proposta di “matrimoni tra due o più persone e anche tra specie diverse purché consenzienti”. È proprio lo stesso Sibilia e, quindi, nulla che venga squittito da quella bocca può preoccupare. Un consiglio all’originale sottosegretario: quando avrà capito come misurare il consenso del pitone che voglia contrarre matrimonio con il suo proprietario, provi a occuparsi, da sottosegretario agli Interni, di come tenere chiusi i mafiosi che il suo collega di governo e di partito Bonafede contribuisce a liberare. Sarebbe più proficuo”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.