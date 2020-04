Fase 2, Rizzetto: Prorogare sussidi disoccupazione. Coprire almeno i prossimi 12 mesi

“Con un mercato del lavoro già stagnante l’emergenza coronavirus complicherà lo scenario occupazionale. Oltre ad efficaci e lungimiranti politiche attive del lavoro, che ad oggi questo governo non è riuscito a mettere in piedi, dobbiamo tempestivamente tutelare chi è rimasto disoccupato in questo periodo e provvedere a prorogare gli assegni di disoccupazione. Chiediamo in particolare l’estensione del sussidio a tutti i lavoratori stagionali, che restano tra i lavoratori più colpiti da questo periodo di emergenza. Gli stagionali erano già penalizzati da un sussidio di disoccupazione che copre un arco di tempo insufficiente e che, difatti, richiederebbe una riforma strutturale”.

Lo dichiara Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo della commissione Lavoro, che con un question time in commissione chiede al Ministro del lavoro Catalfo una proroga di Naspi e Dis-coll.

