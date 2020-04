Fase 2, Zucconi: Bene smentita Franceschini su chiusura confini a turisti

Ora finanziamenti a fondo perduto per aziende della filiera

“Siamo soddisfatti che su sollecitazione di Fratelli d’Italia il ministro Franceschini abbia smentito l’ipotesi di una chiusura ai turisti dei confini italiani per tutto l’anno 2020. Una tesi, questa, accreditata su diversi giornali internazionali alla luce di alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso ministro e che avrebbe arrecato danni irreversibili ad un settore già in grosse difficoltà non solo per l’epidemia Covid-19 ma anche per le poche attenzioni che questo governo sta dando a migliaia di operatori. Ci auguriamo che dopo questa importante smentita il ministro alle parole faccia seguire per la prima volta delle azioni concrete per un settore fondamentale dell’Italia. In tal senso, ribadiamo l’importanza di recepire la nostra proposta di riservare dei finanziamenti a fondo perduto per le aziende della filiera del turismo: alberghi, stabilimenti balneari, ristoranti, negozi”.

Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e primo firmatario della proposta di legge di FDI sul turismo.