Coronavirus, Berlato: Governo ignora disperazione di molti italiani

“La pazienza della maggior parte dei cittadini italiani è stata messa a dura prova ed oramai traspare un diffuso senso di insofferenza e di disperazione soprattutto tra le categorie che si sentono non solo abbandonate, ma addirittura calpestate dalle istituzioni che le dovrebbero invece ascoltare ed aiutare”. Così in una nota il l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Sergio Berlato. “Queste categorie non sono interessate alle elemosine promesse dal Governo oppure agli ipotetici aiuti elargiti dalle istituzioni europee, pronte a prestarci i nostri soldi ad un costo insostenibile, a scapito dei nostri risparmi e delle nostre libertà personali. Queste persone (artigiani, commercianti, liberi professionisti, imprenditori) sono stremate da questo periodo di emergenza sanitaria ma non temono di morire a causa del Coronavirus, bensì a causa di una politica che non permette loro di lavorare e di arrangiarsi, come sono sempre stati abituati a fare, per guadagnarsi da vivere e garantire a se stessi ed alle proprie famiglie un’esistenza ed un futuro dignitosi”.

