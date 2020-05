Mafia, Delmastro: Testa Basentini non placa opposizione

FDI vuole dimissioni Bonafede e ritiro suoi provvedimenti

“A distanza di 48 ore dalla denuncia alla Camera dei Deputati della disastrosa gestione delle scarcerazioni dei mafiosi da parte di Fratelli d’Italia, il capo del Dap Basentini si è dimesso. Un atto dovuto! Peccato che eguale dignità non sia stata dimostrata dal vero colpevole: il Ministro Bonafede! Il Ministro non pensi che la testa di Basentini possa placare l’opposizione. Le quotidiane scarcerazioni dei mafiosi mortificano e umiliano l’Italia intera e noi di Fratelli d’Italia non ci fermeremo sino alla revoca dei disastrosi provvedimenti di Bonafede e sino alla presentazione, più o meno spontanea, delle sue dimissioni”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.