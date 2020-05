Fase 2, Bucalo: Da Azzolina stravaganti idee come didattica mista

“Ci fa piacere che il Ministro dell’Istruzione abbia realizzato che gli esami di maturità si potranno svolgere in presenza e in assoluta sicurezza. “Meglio tardi che mai”, considerando che Fratelli d’Italia aveva proposto già un mese fa, questa soluzione. L’Azzolina però non si smentisce e ancora una volta dà sfogo alle sue stravaganti idee come la didattica mista. Questa, riteniamo sia di difficile attuazione: come faranno le famiglie a far conciliare scuola-lavoro, con scuola-casa dei propri figli, a maggior ragione se minorenni? Ha forse dimenticato il responsabile del Dicastero i problemi che sono emersi in questo periodo, con la DAD poiché l’Italia, purtroppo, non è ancora del tutto servita dalla fibra ottica. Il senatore Iannone ha presentato un emendamento, che prevede un piano di messa in sicurezza, manutenzione e potenziamento degli spazi esistenti e la realizzazione di nuovi. Ma, purtroppo l’isolamento volontario in viale Trastevere, rifiutando a priori il confronto sia politico che con le classi sociali, porta come vediamo, a decisioni troppo approssimative”.

Lo dichiara Carmela Ella Bucalo, deputato di Fratelli d’Italia, componente della commissione lavoro e vice responsabile del Laboratorio tematico Istruzione con delega alla scuola di FDI.