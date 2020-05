Fase 2, FdI: Su controlli in aziende da PD reminescenza sovietica

“Leggere la richiesta di alcuni deputati PD relativa all’assunzione di 10 mila ispettori SPRESAL per effettuare verifiche punitive nelle aziende che lunedì riapriranno, la troviamo una chiara reminiscenza sovietica. Gli imprenditori italiani, nella grandissima parte, sono donne e uomini seri, persone che credono nel lavoro e nella difesa dei loro dipendenti. Servono si ispettori, ma che vadano nelle aziende a dare consigli sulla sicurezza, non certo a sanzionare. Un Governo che non sa dare norme chiare usa le sanzioni come spauracchio, allontanando sempre di più le fasce sociali che mai come oggi debbono essere unite. Senza imprenditori non c’è lavoro e senza sicurezza sul lavoro non ci sono i lavoratori. È veramente tempo che chi vive con l’idea che lo statalismo staliniano sia l’unica soluzione ai problemi creati dal COVID 19 vada a passare alcuni mesi nella Corea del Nord, forse tornerà con un po’ di stima per chi ogni giorno apre una azienda per dare futuro e lavoro agli italiani”.

Lo dichiarano Monica Ciaburro e Walter Rizzetto, deputati di Fratelli d’Italia.