FdI, il deputato Gemmato alla guida del dipartimento sanità

“Un ringraziamento al presidente Giorgia Meloni per la fiducia che mi ha accordato affidandomi la guida del Dipartimento Sanità di Fratelli d’Italia. La nomina arriva in un momento particolare della vita della nostra Nazione.

In questi mesi delicati ho cercato di portare, insieme al gruppo di Fratelli d’Italia, proposte e suggerimenti in Parlamento per la gestione dell’emergenza Coronavirus; un momento critico in cui la mia professione di farmacista e i miei studi mi hanno consentito di lavorare con coscienza e responsabilità nell’approccio al tema.

Mi batterò, in ossequio all’art. 32 della Costituzione, per l’omologazione degli standard qualitativi sanitari da nord a sud Italia e, insieme a voi e ai vostri spunti, per migliorare la Sanità pubblica italiana”.

Lo scrive su Facebook il deputato pugliese di Fratelli d’Italia, segretario commissione Sanità e Affari Sociali alla Camera dei Deputati, Marcello Gemmato.

