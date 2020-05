Fase 2, Bucalo: Sulla scuola a Conte non resta che raccogliere i cocci

Dure critiche anche da maggioranza su operato ministro Azzolina

“Non eravamo dei “contro a prescindere”, ma forse avevamo visto prima quello che il ministro Azzolina ancora oggi è incapace di vedere. In queste ore le dure prese di posizione, anche di gran parte della maggioranza, sulle parole e sull’operato del responsabile del Dicastero all’Istruzione, sono la prova provata che Fratelli d’Italia ha sempre fatto una politica per la scuola, ovvero un’opposizione propositiva. Concorsi, precari, esami, didattica mista e DAD, temi che più volte abbiamo cercato di indirizzare in modo asettico, per costruire una scuola adeguata ai ragazzi e vicina alle famiglie. La Azzolina purtroppo non ha mai accettato il dibattito, il confronto politico: adesso al presidente Conte non resta che raccogliere i cocci”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo, componente della commissione lavoro e vice responsabile del Laboratorio tematico Istruzione con delega alla scuola di FDI.