Mafia, Delmastro: Bonafede strumento a sua insaputa della criminalità organizzata

Vogliamo sue dimissioni e ritiro del provvedimento.

“Il ministro Bonafede la smetta di bollare come ‘menzogne’ le numerose scarcerazioni di boss mafiosi avvenute per colpa sua e se ha ancora un minimo di dignità annunci le sue immediate dimissioni”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Giustizia di FDI.

“Dopo le rivolte avvenute in tutta Italia con la motivazione falsa dell’epidemia Covid 19 – aggiunge Delmastro – numerose procure hanno aperto fascicoli per indagare se queste come sembra dalle modalità e dalle tempistiche, siano state organizzate e fomentate dalla criminalità organizzata e lo stesso Procuratore di Catanzaro Grattieri ha subito consigliato al ministro Bonafede di schermare i penitenziari affinché fosse impossibile per i carcerati comunicare con l’esterno. Il ministro della Giustizia, invece, nonostante avesse queste informazioni, sul presupposto bugiardo che nelle carceri il Covid 19 si propaghi più facilmente, ha ritenuto opportuno assumere il 17 marzo un provvedimento nel Cura Italia che prevede la scarcerazione di quei detenuti che stanno scontando gli ultimi 18 mesi di pena”.

“Bonafede quindi – conclude il deputato di FDI – inadeguato e giuridicamente ignorante, a sua insaputa si è dimostrato anche un utile strumento della criminalità organizzata. Fratelli d’Italia pretende il ritiro immediato dello sciagurato provvedimento e se il ministro ha ancora un minimo di orgoglio, ma ne dubitiamo fortemente, le sue dimissioni”.