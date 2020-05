“Ho appreso con dispiacere della grave perdita del sindaco di Nettuno Alessandro Coppola, la cui mamma è venuta a mancare proprio in queste ore già tanto difficili per le nostre comunità. Desidero esprimere a lui e alla sua famiglia le mie più sentite condoglianze e tutta la mia vicinanza in questo momento di dolore” lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni

