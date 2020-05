Carceri, Delmastro: Il presidente dell’antimafia Morra su Bonafede ha perso la voce?

“Assordante e imbarazzante silenzio del Presidente grillino della commissione Antimafia Nicola Morra davanti alle dichiarazioni del membro del CSM Nino Di Matteo. Morra, noto per la logorrea su tutto lo scibile umano, sembra scomparso dai radar, non pervenuto e in piena afasia.

Dalle parti dell’antimafia non si avverte quella “bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità” che invocava Borsellino. Si sente solo il silenzio triste e imbarrazzante della complicità con il fido Bonafede”.

Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Responsabile Giustizia del Partito.