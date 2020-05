Carceri, Procaccini: il M5S rispetti suoi elettori e ritiri Bonafede dal governo

“Il Movimento 5 Stelle non passi alla storia come il partito che assecondava le richieste dei mafiosi in carcere e ritiri Bonafede dal governo. Abbia rispetto per tutti i cittadini italiani, a cominciare dai propri elettori che hanno creduto in quel progetto politico”. Lo dichiara l’europarlamentare di FdI, Nicola Procaccini. “Dopo le rivolte penitenziarie dei giorni scorsi e lo scandalo dei mafiosi usciti dal carcere che ha portato alle dimissioni di Basentini, ieri sera si è aggiunto uno scandalo ancora più grave e inquietante: la presunta resa del Ministro Bonafede alle pressioni dei mafiosi sulla nomina del nuovo capo del Dap. La lotta alla mafia e alla criminalità non ammette alcuna ombra né incertezza: è in atto un chiaro attacco allo Stato da parte delle organizzazioni criminali che stanno approfittando della situazione di emergenza sanitaria e sociale. Per affrontare questa battaglia dura e difficile serve uno Stato severo, un ministro capace e soprattutto senza ombra. Bonafede non lo è più, non è all’altezza di questo compito, i 5S ne prendano atto e rimuovano il loro ministro dal governo”.

