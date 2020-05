Coronavirus, Baldini: Ministro salute chiarisca contraddizioni su mascherine

“La confusione dell’approccio istituzionale ha caratterizzato la gestione di questa emergenza epidemiologica. In pochi giorni siamo passati dal viceministro della Salute Sileri che definiva l’uso della mascherina come “una stupidaggine enorme” al capo della Protezione Civile, Borrelli che ha dichiarato “Io non porto la mascherina normalmente, non voglio dire che sia inutile”. Proprio in quelle ore veniva emanata in Lombardia un’ordinanza che prevedeva l’obbligo per tutti i cittadini di indossare la mascherina o «qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca», al fine di limitare la diffusione del Coronavirus. Attraverso la mia interrogazione, chiedo al ministro della Salute di avviare gli opportuni approfondimenti per capire l’approccio contraddittorio che si è verificato nel corso degli ultimi due mesi circa la validità dei dispositivi di protezione, in particolare delle mascherine”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Maria Teresa Baldini.