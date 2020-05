Coronavirus, Fiocchi: Chieste ad Europol informazioni su sicurezza in Ue

“Ho partecipato oggi a una web discussion organizzata oggi da AECA (American European Community Association) che ha avuto come Speaker Catherine De Bolle, Direttore Esecutivo di Europol, l’Agenzia che fornisce assistenza agli Stati membri dell’UE nella lotta alla criminalità internazionale e al terrorismo, alla quale ho chiesto quali sono strategie da adottare per combattere la problematica finanziaria a seguito del Coronavirus, a fronte di possibili infiltrazioni di organizzazioni mafiose e terroristiche nella distribuzione dei Fondi europei e nella potenziale acquisizione di controllo di asset e aziende in difficoltà di liquidità”. Così in una nota l’eurodeputato di FdI -Ecr Pietro Fiocchi. “Ho inoltre sottolineato che storicamente i periodi di tensioni sociali ed economiche sono terreno fertile per la nascita di organizzazioni terroristiche e che l’Italia vanta risultati lusinghieri e positivi nell’azione di prevenzione di tali fenomeni. Catherine De Bolle, mantenendo la riservatezza di rito riguardo queste delicate tematiche, ha assicurato che in particolare sugli aspetti finanziari sono già in programma delle iniziative al riguardo nonché il costante monitoraggio da parte di Europol che segue attentamente la situazione con l’obiettivo di prevenire e reprimere, in collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi azione illecita”.

