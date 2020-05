Deidda: Grazie al Presidente Giorgia Meloni per la nomina a Responsabile Nazionale Difesa

Il deputato di FdI Salvatore Deidda riceve la nomina di Responsabile nazionale Difesa

“Nel giorno del 159^ anniversario della Costituzione dell’Esercito italiano – un tempo denominato “Armata Sarda” – ho il piacere di annunciare che il Presidente Giorgia Meloni mi ha nominato Responsabile nazionale Difesa per Fratelli d’Italia. Avrò l’onore di collaborare con Caio Mussolini, il Gen. Bertolini e con tutti quei militanti e simpatizzanti che – in ogni parte di Italia e sotto la bandiera del nostro partito – ammirano l’Esercito, le Forze Armate e ritengono che queste siano un patrimonio da valorizzare. Sin dall’inizio, proprio su questo, si è basata la mia azione e quella dei miei colleghi Wanda Ferro e Davide Galantino alla Camera e Isabella Rauti in Senato che ringrazio di cuore, perché non si deve dimenticare che le nostre Forze Armate sono composte da uomini e donne che hanno dei diritti sacrosanti. Sospendendo la leva obbligatoria, gli abbiamo promesso un Esercito professionale e di professionisti. Per questo motivo, prima di tutto, l’azione deve essere incentrata sul garantire loro i diritti agli alloggi, la tutela della propria salute e di lavorare al meglio delle proprie possibilità con dotazioni che permettono l’attività ottimale e in questo campo l’Italia primeggia con le proprie industrie ma anche con le alte professionalità sia in campo militare che civile”.

Lo dichiara in una nota il deputato di FdI Salvatore Deidda.